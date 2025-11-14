Бывший СССР
ВС России уничтожили элитную базу ВСУ под Борисполем

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базе спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисполе, где прошли подготовку добровольцы из стран Европы. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Помимо базы ВСУ в Борисполе, российские войска поразили тренировочный лагерь в Белой Церкви, командные пункты и объекты Минобороны Украины в Киеве, а также склады ракет и боекомплектов в Днепропетровской области. Также целями ВС России стали приграничные военные объекты, артиллерийские позиции в Сумском и Конотопском районах, авиабаза Чугуев в Харьковской области и аэродром в Кировоградской области.

Кроме того, были уничтожены артиллерийские позиции и ракетные системы у правобережья Херсонской области, складские комплексы в Херсоне, а также артиллерийские районы, логистика, объекты противовоздушной обороны и казарма ВСУ в Николаевской области.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что самым сложным для ВСУ остается красноармейское направление. Он отметил, что ВС России продолжают продвигаться в жилой застройке и расширять зону контроля на этом направлении боевых действий.

