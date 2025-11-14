Сырский: Самым сложным для ВСУ остается красноармейское направление

Самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается красноармейское направление. Такое заявление сделал Главком украинской армии Александр Сырский в Telegram-канале.

«Продолжаю работать на самом сложном направлении (...) в частности непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации», — написал он.

Сырский отметил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвигаться в жилой застройке и расширять зону контроля на этом направлении боевых действий.

Ранее стало известно, что российские военные завершили зачистку Рога в окрестностях Красноармейска. Подробности боев раскрыли в Минобороны России.