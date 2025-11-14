Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:05, 14 ноября 2025Бывший СССР

Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

Сырский: Самым сложным для ВСУ остается красноармейское направление
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается красноармейское направление. Такое заявление сделал Главком украинской армии Александр Сырский в Telegram-канале.

«Продолжаю работать на самом сложном направлении (...) в частности непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации», — написал он.

Сырский отметил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвигаться в жилой застройке и расширять зону контроля на этом направлении боевых действий.

Ранее стало известно, что российские военные завершили зачистку Рога в окрестностях Красноармейска. Подробности боев раскрыли в Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

    Франция впервые показала новую ядерную ракету

    В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    МИД Румынии вызвал российского посла

    Популярная модель призналась в приеме препарата для лечения диабета ради похудения

    Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

    Уникальное гигантское млекопитающее неожиданно «выловили» в России

    Появились подробности о ставших жертвами брутальной расправы ВСУ жителях Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости