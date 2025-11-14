Россия
12:32, 14 ноября 2025Россия

Появились подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска

Минобороны: Российские военные завершили зачистку населенного пункта Рог в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные завершили зачистку населенного пункта Рог в Донецкой народной республике (ДНР), а также продолжили бои с окруженными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны России.

На этом направлении работают военнослужащие подразделения группировки войск «Центр». По данным оборонного ведомства, в Красноармейске бои ведутся в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

Сообщается, что за неделю российским военным удалось отразить семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка «Скала» и 1-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ, а также завершить зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог.

За неделю войска подразделения также освободили два населенных пункта — Сухой Яр и Гнатовку. Продолжились бои за Димитров.

В течение недели в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1670 солдат, три танка, 34 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии.

