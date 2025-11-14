Раскрыты потери ВСУ за неделю в окружении в Купянске

Минобороны: В окружении в Купянске ВСУ за неделю потеряли более 350 солдат

В окружении в Купянске Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 356 солдат. Потери противника раскрыли в Минобороны России.

Бои с украинскими бойцами продолжают военнослужащие подразделения группировки войск «Запад». За минувшие сутки им удалось сорвать три контратаки ВСУ.

По данным оборонного ведомства, контратаковать пытались подразделения 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка Харьковской области. Целью противника назвали прорыв к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ.

Сообщается, что за сутки было уничтожено 15 бойцов ВСУ и семь боевых бронированных машин.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска. Сообщалось, что за неделю российским военным удалось отразить семь атак противника и завершить зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР.

