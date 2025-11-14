Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 14 ноября 2025Россия

Раскрыты потери ВСУ за неделю в окружении в Купянске

Минобороны: В окружении в Купянске ВСУ за неделю потеряли более 350 солдат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В окружении в Купянске Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 356 солдат. Потери противника раскрыли в Минобороны России.

Бои с украинскими бойцами продолжают военнослужащие подразделения группировки войск «Запад». За минувшие сутки им удалось сорвать три контратаки ВСУ.

По данным оборонного ведомства, контратаковать пытались подразделения 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Петровка Харьковской области. Целью противника назвали прорыв к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ.

Сообщается, что за сутки было уничтожено 15 бойцов ВСУ и семь боевых бронированных машин.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности о боях с ВСУ в окрестностях Красноармейска. Сообщалось, что за неделю российским военным удалось отразить семь атак противника и завершить зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле. Что он сделал?

    Стало известно о планах Трампа депортировать украинцев на родину

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости