Пенсионер повернул не туда по дороге к врачу и оказался за 1600 километров от дома

Пенсионер из Франции повернул не туда и проехал 1600 километров до Хорватии

Пенсионер из Франции поехал к врачу в соседний город, повернул не туда и оказался за 1600 километров от дома в Хорватии. Об этом сообщает Oddity Central.

В начале ноября 85-летний мужчина из коммуны Шатийон-сюр-Туэ, департамент Де-Севр, отправился на автомобиле к врачу в соседнюю коммуну Эрво. Путь составлял всего 19 километров, однако у врача пожилой француз не появился и домой не вернулся. Его родные забеспокоились после того, как мужчина не пришел на собрание ассоциации, в которой состоял. В итоге они обратились за помощью к властям.

Полиция также не смогла найти следов пенсионера и попросила военных отследить его по мобильному телефону. Проверка показала, что мужчина находится в отеле в Хорватии. Выяснилось, что он ехал 20 часов и пересек Италию, перед тем как остановиться в отеле. Когда у француза спросили, что случилось, он ответил, что понятия не имеет. Он предположил, что проехал 1600 километров не в том направлении из-за ошибки GPS-навигатора.

Врач мужчины заявил, что тот в силу возраста не слишком здоров физически, однако никаких когнитивных нарушений у него не наблюдается. Семья пенсионера отправилась в Хорватию, чтобы забрать его.

