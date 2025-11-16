Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 16 ноября 2025МирЭксклюзив

Причину появления скандальных публикаций о связи Трампа с Эпштейном объяснили

Политолог Топорнин: Историей с Эпштейном Трампа провоцируют на импульсивный шаг
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Annabelle Gordo / Reuters

Если исходить из того, что президент США Дональд Трамп не замешан в истории с финансистом Джеффри Эпштейном, то эти публикации вызывают у него справедливое возмущение и могут подтолкнуть к импульсивному шагу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Дональд Трамп «ежедневно» паникует из-за возможной публикации файлов, связанных с преступной деятельностью Джеффри Эпштейна. Он предположил, что файлы финансиста содержат в себе «самый крупный скандал в истории президентства», который может привести к падению Трампа.

Политолог отметил, что Трамп, будучи эмоциональным политиком и находясь под условным давлением, может совершить поступок, который повлияет на его рейтинг у американцев. Кроме того, отметил он, новый виток скандальная история получила на старте, за год до предвыборной кампании в Конгресс США.

«И уже партии начинают готовиться, особенно демократическая. Она получила чувствительное поражение на прошлых выборах. Но если идти в фарватере тех действий, которые делает Трамп, то тут много очков не получишь. Им надо с другой стороны заходить, сенсационной, так как американцы падки на сенсации, особенно негативные. А Джеффри Эпштейн — человек с огромным отрицательным потенциалом в истории, где неизвестно, что правда, а что вымысел», — объяснил Топорнин.

Политолог добавил, что Демократической партии такой скандал на руку. Пока ничто не предвещает ее победу на выборах, но впереди еще год и демократы могут подкидывать в эту историю инфоповоды, пока никто толком ничего не знает, считает собеседник «Ленты.ру». В США будут стараться поддерживать Трампа в напряжении исходя из того, что он может отреагировать резко и допустить какую-то ошибку, заключил Топорнин.

Ранее глава Белого дома сказал, что демократы делают все, чтобы вновь раскрутить историю с Эпштейном. По его словам, таким образом они пытаются отвлечь внимание от своих провальных политических шагов и поражений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сигналах из США по Украине

    Стало известно о побеге Диброва из России

    Россияне лишились купленных более 15 лет назад элитных квартир в Египте

    Стало известно о смерти 25-летней российской блогерши

    Появилась информация об отце будущего ребенка блогерши Чекалиной

    В Стамбуле после загадочной смерти туристов опечатали отель

    Украинский журналист возмутился русскоязычностью котов

    Женщина нашла на своем чердаке любовные письма времен Первой мировой войны

    Россиянина атаковали мошенники 26 тысяч раз

    «Купол Донбасса» отразил сотни атак ВСУ за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости