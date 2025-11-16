Причину появления скандальных публикаций о связи Трампа с Эпштейном объяснили

Политолог Топорнин: Историей с Эпштейном Трампа провоцируют на импульсивный шаг

Если исходить из того, что президент США Дональд Трамп не замешан в истории с финансистом Джеффри Эпштейном, то эти публикации вызывают у него справедливое возмущение и могут подтолкнуть к импульсивному шагу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Дональд Трамп «ежедневно» паникует из-за возможной публикации файлов, связанных с преступной деятельностью Джеффри Эпштейна. Он предположил, что файлы финансиста содержат в себе «самый крупный скандал в истории президентства», который может привести к падению Трампа.

Политолог отметил, что Трамп, будучи эмоциональным политиком и находясь под условным давлением, может совершить поступок, который повлияет на его рейтинг у американцев. Кроме того, отметил он, новый виток скандальная история получила на старте, за год до предвыборной кампании в Конгресс США.

«И уже партии начинают готовиться, особенно демократическая. Она получила чувствительное поражение на прошлых выборах. Но если идти в фарватере тех действий, которые делает Трамп, то тут много очков не получишь. Им надо с другой стороны заходить, сенсационной, так как американцы падки на сенсации, особенно негативные. А Джеффри Эпштейн — человек с огромным отрицательным потенциалом в истории, где неизвестно, что правда, а что вымысел», — объяснил Топорнин.

Политолог добавил, что Демократической партии такой скандал на руку. Пока ничто не предвещает ее победу на выборах, но впереди еще год и демократы могут подкидывать в эту историю инфоповоды, пока никто толком ничего не знает, считает собеседник «Ленты.ру». В США будут стараться поддерживать Трампа в напряжении исходя из того, что он может отреагировать резко и допустить какую-то ошибку, заключил Топорнин.

Ранее глава Белого дома сказал, что демократы делают все, чтобы вновь раскрутить историю с Эпштейном. По его словам, таким образом они пытаются отвлечь внимание от своих провальных политических шагов и поражений.