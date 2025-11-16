Мир
10:41, 16 ноября 2025Мир

В Конгрессе США заявили о ежедневной панике Трампа из-за файлов Эпштейна

Сенатор Мерфи: Трамп паникует из-за возможной публикации файлов Эпштейна
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп ежедневно паникует из-за возможной публикации файлов, связанных с преступной деятельностью скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, его слова приводит The Hill.

«Что ж, он в панике каждый день, потому что мы приближаемся к тому моменту, когда эти файлы и вся доступная нам правда будут обнародованы (...). Это душераздирающе, что Трамп мог быть причастен к столь отвратительной, подлой и аморальной деятельности. Разумеется, он не стал бы так яростно выступать против этой истории (...), если бы в ней не было чего-то особенно компрометирующего», — выразил мнение сенатор.

Мерфи также предположил, что файлы Эпштейна могут содержать в себе «самый крупный скандал в истории президентства», который может привести к падению Трампа.

14 ноября Трамп заявил, что попросит Минюст США открыть расследование связей бывшего президента США Билла Клинтона и других лиц с Джеффри Эпштейном.

Глава Белого дома добавил, что демократы делают все, чтобы вновь раскрутить историю со скандальным финансистом. По его словам, таким образом демократы пытаются отвлечь внимание от своих провальных политических шагов и поражений.

