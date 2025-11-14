Трамп попросит Минюст открыть расследование связей Клинтона с Эпштейном

Трамп попросит Минюст США открыть расследование связей Клинтона с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп попросит Минюст США открыть расследование связей бывшего американского лидера Билла Клинтона и других лиц с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он заявил на странице в соцсети Truth Social.

«Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Минюст совместно с нашими великими патриотами из ФБР расследовать связи Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы выяснить, что происходило между ними», — сообщил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что демократы делают все, что в их ослабевающей силе, чтобы вновь раскрутить историю с финансистом Эпштейном. Он отреагировал на разоблачающие его письма скандального финансиста, осужденного за педофилию при жизни. По его словам, таким образом демократы пытаются отвлечь внимание от своих провальных политических шагов и поражений.