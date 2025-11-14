Трамп о письмах Эпштейна: Он был демократом, и это проблема демократов

Демократы делают все, что в их ослабевающей силе, чтобы вновь раскрутить историю с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома отреагировал на разоблачающие его письма скандального финансиста, осужденного за педофилию при жизни. По его словам, таким образом демократы пытаются отвлечь внимание от своих провальных политических шагов и поражений. «Особенно от ПОЗОРА С ШАТДАУНОМ, когда их партия находится в полном разброде и не знает, что делать», — отметил политик.

«Эпштейн был демократом, и это проблема демократов, а не республиканцев! Спросите Билла Клинтона, Рида Хоффмана и Ларри Саммерса об Эпштейне — они о нем все знают, не тратьте свое время на Трампа. Мне нужно управлять страной!» — заключил политик.

Ранее демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали новые электронные письма Эпштейна, в которых несколько раз упоминается Трамп. В одном письме утверждается, что нынешний глава Белого дома якобы знал о его преступлениях.

В Белом доме отметили, что опубликованные демократами из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США электронные письма направлены на то, чтобы дискредитировать Трампа с помощью сфабрикованной истории. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт обратила внимание, что демократы выборочно сливали электронные письма либеральным СМИ, чтобы создать фейковую историю.

По ее словам, упомянутой в письмах жертвой, чье имя не разглашается, якобы является Вирджиния Джуффре. Левитт подчеркнула, что Джуффре неоднократно заявляла, что Трамп не имел отношения к каким-либо противоправным действиям Эпштейна.