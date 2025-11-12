Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:39, 12 ноября 2025Мир

В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

Белый дом: Демократы выборочно сливали письма Эпштейна, чтобы очернить Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Опубликованные демократами из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США электронные письма скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна направлены на то, чтобы дискредитировать президента Дональда Трампа с помощью сфабрикованной истории. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает BBC.

«Демократы выборочно сливали электронные письма либеральным СМИ, чтобы создать фейковую историю и очернить президента Трампа», — отметила она.

По ее словам, упомянутой в письмах жертвой, чье имя не разглашается, якобы является Вирджиния Джуффре. Левитт подчеркнула, что Джуффре неоднократно заявляла, что Трамп не имел отношения к каким-либо противоправным действиям Эпштейна.

Левитт также отметила, что, по мнению Белого дома, демократы используют эти письма, чтобы отвлечь внимание от «исторических достижений» президента Трампа.

Ранее демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали новые электронные письма Эпштейна, в которых несколько раз упоминается Трамп. В одном письме утверждается, что нынешний глава Белого дома якобы знал о его преступлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Российский ведущий пожаловался на «синячащих до скотского состояния» жителей страны Европы

    Туристка была раздавлена собственным фургоном во время путешествия по Австралии

    Женщину приговорили к тюремному заключению за отказ разводиться с мужем

    56-летняя Дженнифер Энистон приспустила трусы на камеру ради съемки в журнале

    Стало известно о новых проблемах газового проекта России

    В Белом доме прокомментировали разоблачающие Трампа письма Эпштейна

    В Иране спортсменку задержали за тренировку на улице без хиджаба

    Захарова ответила на заявления Киева о прекращении переговоров

    Российские стюардессы примерили новую форму и восхитили пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости