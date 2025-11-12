Белый дом: Демократы выборочно сливали письма Эпштейна, чтобы очернить Трампа

Опубликованные демократами из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США электронные письма скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна направлены на то, чтобы дискредитировать президента Дональда Трампа с помощью сфабрикованной истории. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает BBC.

«Демократы выборочно сливали электронные письма либеральным СМИ, чтобы создать фейковую историю и очернить президента Трампа», — отметила она.

По ее словам, упомянутой в письмах жертвой, чье имя не разглашается, якобы является Вирджиния Джуффре. Левитт подчеркнула, что Джуффре неоднократно заявляла, что Трамп не имел отношения к каким-либо противоправным действиям Эпштейна.

Левитт также отметила, что, по мнению Белого дома, демократы используют эти письма, чтобы отвлечь внимание от «исторических достижений» президента Трампа.

Ранее демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали новые электронные письма Эпштейна, в которых несколько раз упоминается Трамп. В одном письме утверждается, что нынешний глава Белого дома якобы знал о его преступлениях.