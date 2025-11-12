Мир
20:15, 12 ноября 2025Мир

Демократы опубликовали разоблачающее Трампа письмо Эпштейна

Демократы опубликовали письмо Эпштейна о том, что Трамп знал о его преступлениях
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали новые электронные письма скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, в которых несколько раз упоминается американский президент Дональд Трамп. Скриншоты писем члены Демократической партии США опубликовали в социальной сети X.

В одном из предположительно принадлежащих Эпштейну писем утверждается, что Трамп знал о его преступлениях.

«Конечно, он знал о девочках, потому что он попросил Гислейн [Максвелл] (сообщница Эпштейна) остановиться», — говорится в нем.

В другом письме финансист называет Трампа «собакой, которая еще не залаяла». Он также заявил, что одна из жертв, имя которой не разглашается, провела с ним много часов в доме Эпштейна.

Демократы призвали не скрывать информацию и обнародовать документы по делу Эпштейна.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на сокамерника покойного бизнесмена, бывшего полицейского Николаса Тартальоне, писала, что федеральные прокуроры США предлагали Джеффри Эпштейну свободу в обмен на показания против Дональда Трампа.

