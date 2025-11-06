Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

Финансисту Джеффри Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на сокамерника покойного бизнесмена, бывшего полицейского Николаса Тартальоне.

По данным издания, федеральные прокуроры США предлагали Эпштейну свидетельствовать о причастности Трампа к преступлениям самого финансиста. Тартальоне отметил, что эти показания позволили бы Эпштейну остаться на свободе.

Ранее сообщалось, что в новых материалах по делу Эпштейна обнаружили имя американского предпринимателя Илона Маска.

28 июля газета The New York Times сообщила, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич.