Из жизни
10:49, 16 ноября 2025Из жизни

В Китае арестовали бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря

Barron's: В Китае арестовали бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Китае бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня арестовали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает портал Barron's.

«Народная прокуратура города Синьсян удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ши Юнсиня, который подозревается в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств, а также получении взяток», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что Ши Юнсинь был отстранен от должности еще в июле по причине «крайне плохого поведения». Из-за обвинений в нецелевом использовании средств имущества монастыря его также лишили сана.

4 августа стало известно, что Ши Юнсиня отстранили от должности и лишили сана за «подрыв репутации буддийской общины и образа монаха». По некоторым данным, у него было несколько любовниц и даже дети от них.

