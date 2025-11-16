В Крыму заявили о стоящих за коррупцией на Украине серьезных внешних силах

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что за коррупцией на Украине стоят серьезные внешние силы. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что Владимир Зеленский и его администрация являются одними из организаторов коррупционной схемы, но не единственными.

«За всей этой цепочкой стоят серьезные силы извне, которые понимают, что если откроют ящик Пандоры, вскроется, что стоит за их помощью, для чего накачивалась антироссийская истерия, выяснится, что конечная цель — заработать деньги», — выразил мнение Константинов.

Он добавил, что Зеленский получает европейские деньги и раздает всем, кому должен. Парламентарий допустил, что в коррупционной схеме вскроются новые элементы и начнут исчезать люди, замешанные в преступлении.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

