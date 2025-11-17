Мир
Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

Фон дер Ляйен написала, что конфликт на Украине завершится в конце 2026 года
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Amel Emric / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в письме к лидерам Европейского союза (ЕС), что конфликт на Украине завершится в конце 2026 года. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на копию письма.

«Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда — при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами — Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования», — говорится в документе.

В своем письме председатель ЕК назвала четыре параметра предоставления помощи Киеву. По ее мнению, Украина должна получить средства в начале второго квартала 2026 года, а новая финансовая помощь не должна создавать дополнительной фискальной нагрузки. Кроме того, финансирование должно быть достаточно гибким. «Бремя» финансовой помощи необходимо распределить между союзниками Киева, подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что раскрытие коррупционной схемы с участием бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», является позитивным моментом.

