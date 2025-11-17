Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

Фон дер Ляйен написала, что конфликт на Украине завершится в конце 2026 года

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в письме к лидерам Европейского союза (ЕС), что конфликт на Украине завершится в конце 2026 года. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на копию письма.

«Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда — при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами — Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования», — говорится в документе.

В своем письме председатель ЕК назвала четыре параметра предоставления помощи Киеву. По ее мнению, Украина должна получить средства в начале второго квартала 2026 года, а новая финансовая помощь не должна создавать дополнительной фискальной нагрузки. Кроме того, финансирование должно быть достаточно гибким. «Бремя» финансовой помощи необходимо распределить между союзниками Киева, подчеркнула фон дер Ляйен.

