Домбровскис: Раскрытие коррупционной схемы Миндича является позитивным моментом

Раскрытие коррупционной схемы с участием бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», является позитивным моментом. Такое мнение выразил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает «Европейская правда».

«С одной стороны, это можно рассматривать как крупный коррупционный скандал. Но с другой стороны, это также можно воспринимать как доказательство того, что антикоррупционная система на Украине действительно работает и дает результаты и украинские антикоррупционные органы способны раскрывать такие дела, даже на самом высоком уровне», — отметил европейский чиновник.

Также авторы материала добавили, что некоторые союзники Украины получили основание говорить о том, что раскрытие коррупционной схемы является «позитивным моментом».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора потребовал от президента Украины Владимира Зеленского решительной борьбы с коррупцией.

Также официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус сообщил, что правительство Германии следит за развитием ситуации, связанной с коррупционным скандалом на Украине.