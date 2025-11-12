Германия сделает выводы об Украине после коррупционного скандала

Корнелиус: Германия следит за развитием коррупционного скандала на Украине

Правительство Германии следит за развитием ситуации, связанной с коррупционным скандалом на Украине. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабинета министров Штефан Корнелиус, передает РИА Новости

«Мы будем следить за развитием событий в этом конкретном случае. При необходимости из этого также должны быть сделаны выводы», — сказал политик.

Корнелиус подчеркнул, что Германия поддерживает тесные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским по данному вопросу и выразил уверенность, что Киев «занимается прояснением ситуации».

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.