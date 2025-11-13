Мерц предъявил требование к Зеленскому из-за коррупционного скандала

Мерц потребовал от Зеленского решительной борьбы с коррупцией

В ходе состоявшегося телефонного разговора канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал от президента Украины Владимира Зеленского решительной борьбы с коррупцией. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус, передает агентство Reuters.

Уточняется, что стороны обсудили коррупционный скандал на Украине, связанный с предпринимателем Тимуром Миндичем, прозванным «кошельком Зеленского».

«Канцлер подчеркнул ожидание правительства Германии от Украины решительной борьбы с коррупцией и дальнейших реформ, особенно в сфере верховенства права», — отметил представитель немецкого правительства.

Ранее Корнелиус заявил, что правительство Германии следит за развитием ситуации, связанной с коррупционным скандалом на Украине. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает тесные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским по данному вопросу и выразил уверенность, что Киев «занимается прояснением ситуации».