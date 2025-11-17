Пленный рассказал о стрелявшем по своим в Красноармейске спецназе ГУР

Пленный Шахун: Спецназ ГУР в Красноармейске стрелял по своим

Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины во время десантирования в Красноармейске (украинское название города — Покровск) начал вести огонь по своим. Об этом рассказал пленный военнослужащий ГУР Руслан Шахун, передает ТАСС.

«Конкретной задачи в Покровске не стояло. (...) Когда мы шли, там стояли посты. По ним начали вести огонь с нашей стороны, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на этих блокпостах», — рассказал украинский военный.

Он добавил, что большая часть высадившихся спецназовцев была ранена и уничтожена в первые минуты десантирования, не сумев дойти до ближайших построек.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал высадку десанта ГУР под Красноармейском. Он назвал высадку двух отделений бойцов на открытой местности в зоне поражения, на виду у российских дронов, безграмотным тактическим решением.