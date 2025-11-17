Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:03, 17 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о количестве потерянных ВСУ Starlink за сутки

ВСУ за сутки потеряли четыре станции Starlink и три пункта управления БПЛА
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли четыре станции системы спутникового интернета Starlink и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«За сутки противник потерял более 235 военнослужащих (...) 4 станции спутниковой связи Starlink и 3 пункта управления беспилотной авиацией», — заявил он.

29 октября стало известно, что бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без терминалов Starlink. Подразделение участвует в боях на харьковском направлении.

Ранее в ВСУ жаловались на работу системы спутникового интернета. Сообщалось, что скорость передачи данных от SpaceX является недостаточной для украинских дронов и роботов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости