Стало известно о количестве потерянных ВСУ Starlink за сутки

ВСУ за сутки потеряли четыре станции Starlink и три пункта управления БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли четыре станции системы спутникового интернета Starlink и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«За сутки противник потерял более 235 военнослужащих (...) 4 станции спутниковой связи Starlink и 3 пункта управления беспилотной авиацией», — заявил он.

29 октября стало известно, что бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без терминалов Starlink. Подразделение участвует в боях на харьковском направлении.

Ранее в ВСУ жаловались на работу системы спутникового интернета. Сообщалось, что скорость передачи данных от SpaceX является недостаточной для украинских дронов и роботов.