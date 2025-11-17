Стало известно о количестве потерянных ВСУ Starlink за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли четыре станции системы спутникового интернета Starlink и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
«За сутки противник потерял более 235 военнослужащих (...) 4 станции спутниковой связи Starlink и 3 пункта управления беспилотной авиацией», — заявил он.
29 октября стало известно, что бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без терминалов Starlink. Подразделение участвует в боях на харьковском направлении.
Ранее в ВСУ жаловались на работу системы спутникового интернета. Сообщалось, что скорость передачи данных от SpaceX является недостаточной для украинских дронов и роботов.