Украинские артисты после скандала с Зеленским отказались от концертов «Квартала-95»

Несколько артистов на Украине приняли решение отказаться от участия в предстоящем новогоднем концерте студии «Квартал-95», совладелец которой, бизнесмен Тимур Миндич, оказался в эпицентре коррупционного скандала. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Политика страны».

По его данным, об отмене своих выступлений уже успели заявить певица KOLA, хор «Гомин». Кроме того, подобное сообщение было размещено на странице фанклуба экс-солистки группы «Время и стекло» Надежды Дорофеевой.

В студии «Квартал-95» отреагировали на эти новости, отметив, что «не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции».

Один из совладельцев компании — Тимур Миндич, украинский бизнесмен и кинопродюсер. СМИ называют его приближенным к близкому кругу президента Украины Владимира Зеленского. В кулуарах Миндича прозвали «кошельком» украинского лидера.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. В деле также фигурируют занимавший до 17 июля пост министра энергетики Герман Галущенко и сменившая его Светлана Гринчук.

Сам же Зеленский успел откреститься от связи со своим «кошельком». Он заявил, что не общался с Миндичем после того, как началось расследование дела о коррупции.