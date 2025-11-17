Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 17 ноября 2025Бывший СССР

Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

Военкор Быковский опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетНаселение России:

В Красноармейске (украинское название — Покровск) началась эвакуация мирного населения Вооруженными силами (ВС) России. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Быковский в своем Telegram-канале.

Быковский также опубликовал кадры расположенного на юге Красноармейска микрорайона Лазурный после ожесточенных боев. На видео запечатлены пострадавшие здания, а на фоне слышны звуки отдаленных боев. Как утверждает военкор, в подвалах жилых домов остается от двух до пяти тысяч мирных жителей.

Ранее военкор Дмитрий Стешин раскрыл подробности отражения ВС России налета спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины на окраине Красноармейска. Как утверждается, бойцы не сразу поняли, с кем именно бьются, — все стало ясно лишь после осмотра трофеев и допроса оставшегося в живых спецназовца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Экс-депутат заявил в суде о желании заработать на укреплениях в российском приграничье

    Назван неожиданный модный тренд на 2026 год

    Названы удивляющие старших привычки миллениалов в путешествиях

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости