Военкор Быковский опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

В Красноармейске (украинское название — Покровск) началась эвакуация мирного населения Вооруженными силами (ВС) России. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Быковский в своем Telegram-канале.

Быковский также опубликовал кадры расположенного на юге Красноармейска микрорайона Лазурный после ожесточенных боев. На видео запечатлены пострадавшие здания, а на фоне слышны звуки отдаленных боев. Как утверждает военкор, в подвалах жилых домов остается от двух до пяти тысяч мирных жителей.

Ранее военкор Дмитрий Стешин раскрыл подробности отражения ВС России налета спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины на окраине Красноармейска. Как утверждается, бойцы не сразу поняли, с кем именно бьются, — все стало ясно лишь после осмотра трофеев и допроса оставшегося в живых спецназовца.