18 ноября в России празднуют день рождения Деда Мороза. В мире — День предотвращения сексуальной эксплуатации детей. Православные чтут память святителя Ионы. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 18 ноября в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День рождения Деда Мороза

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Впервые этот праздник официально отметили в 2005 году. Дату торжества выбрали дети: в середине ноября на родине Деда Мороза, в Великом Устюге, наступает климатическая зима. Приходят морозы, а температура опускается ниже нуля.

В этот день в резиденции Деда Мороза устраивают праздничные мероприятия, игры и мастер-классы. Кроме того, официально начинает работать почта Деда Мороза, а на главной площади Великого Устюга ставят первую новогоднюю елку.

Праздники в мире

Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей

В 2022 году Генассамблея ООН установила памятный день, посвященный защите детей от насилия. Организация призывает искоренить сексуальную эксплуатацию, надругательства и насилие над детьми, в том числе онлайн.

По данным организации, у взрослых, перенесших в детстве четыре и более эпизодов негативного детского опыта, в том числе физическое, сексуальное и психологическое насилие, в семь раз возрастает риск участия в травле — как жертва или агрессор. Кроме того, у таких людей в тридцать раз возрастает риск суицида.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 18 ноября

День независимости Латвии;

День кнопочного телефона;

День государственного флага в Узбекистане;

День оккультизма.

Какой церковный праздник 18 ноября

День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского

Святой Иона родился в Новгороде в конце XIV века. Повзрослев, он принял монашество в Отенской пустыни, позже его избрали игуменом, а затем — архиепископом.

Святитель с заботой относился к прихожанам и особенно помогал вдовам и сиротам — возможно, потому что сам рано осиротел. Пользуясь уважением новгородцев, Иона несколько раз выступал перед великим князем и сдерживал его гнев в отношении местных мятежников, параллельно уберегая Новогород от союза с Литвой. Также его почитают как благодетеля Соловецкого монастыря. Почил святитель Иона в 1470 году, мощи его считаются чудотворными.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают (число)

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии;

День памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси;

День памяти отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов;

День памяти святителя Григория, архиепископа Александрийского.

Приметы на 18 ноября

В народном календаре 18 ноября — Ионов день. В это время девушки на Руси молились Ионе о будущем замужестве. Кроме того, к этому дню заканчивали уборку редьки, после чего готовили из нее блюда.

Увидеть на деревьях иней — зима будет долгой.

Если небо ясное, а ветер дует с севера — скоро похолодает.

Луна окутана дымкой — к затяжным дождям.

Кто родился 18 ноября

Фото: Сергей Иванов / РИА Новости

Всенародную любовь режиссеру принесли культовые фильмы «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Невероятные приключения итальянцев в России» и многие другие. Всего на счету Эльдара Рязанова около тридцати картин, сценарии к большинству из них он написал сам или в соавторстве с Эмилем Брагинским. В некоторых его фильмах звучат песни и романсы, написанные на стихи Рязанова: «У природы нет плохой погоды», «Любовь — волшебная страна» и другие.

Американский актер прославился благодаря фильмам «Бутылочная ракета», «Незваные гости» и «Старски и Хатч». Кроме того, Уилсон снимался в ромкоме Вуди Аллена «Полночь в Париже», за что его номинировали на премию «Золотой глобус».

В числе других знаковых работ роли в фильмах «Чудо», «Марли и я», «Шанхайский полдень» и других.

Кто еще родился 18 ноября