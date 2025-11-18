Силовые структуры
10:52, 18 ноября 2025Силовые структуры

Допрос передававших данные о российских военных двух шпионок попал на видео

ФСБ показала допрос двух жительниц Херсонской области, шпионивших для Киева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Допрос двух жительниц Херсонской области, задержанных за передачу Киеву данных о российских военнослужащих, попал на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах женщина рассказывает, что состояла в группе одного из мессенджеров. В этой группе обсуждались события и передвижения войск Российской Федерации. «Мною также были предоставлены сведения о дислокации войск Российской Федерации и передвижения российской техники» — говорит задержанная. Она призналась, что делала это добровольно.

Вторая фигурантка рассказала, что тоже являлась участницей этой группы. По ее словам, они поддерживали друг друга.

Ранее сообщалось, что фигурантки — имеющие гражданство России и Украины женщины 1978-го и 1981-го года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело. Обе арестованы.

