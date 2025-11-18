Допрос передававших данные о российских военных двух шпионок попал на видео

ФСБ показала допрос двух жительниц Херсонской области, шпионивших для Киева

Допрос двух жительниц Херсонской области, задержанных за передачу Киеву данных о российских военнослужащих, попал на видео. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах женщина рассказывает, что состояла в группе одного из мессенджеров. В этой группе обсуждались события и передвижения войск Российской Федерации. «Мною также были предоставлены сведения о дислокации войск Российской Федерации и передвижения российской техники» — говорит задержанная. Она призналась, что делала это добровольно.

Вторая фигурантка рассказала, что тоже являлась участницей этой группы. По ее словам, они поддерживали друг друга.

Ранее сообщалось, что фигурантки — имеющие гражданство России и Украины женщины 1978-го и 1981-го года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело. Обе арестованы.