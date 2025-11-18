Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:53, 18 ноября 2025Наука и техника

Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

JH: Замена соли на калий-содержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: goodbishop / Shutterstock / Fotodom

Национальная рабочая группа по гипертонии Австралии рекомендовала заменить обычную соль на калий-содержащую — это один из самых простых и доказанных способов снизить давление и уменьшить риск инфарктов и инсультов. Об этом сообщается в Journal of Hypertension (JH).

Калий-содержащая соль частично заменяет хлорид натрия на хлорид калия (обычно 75:25), что позволяет одновременно уменьшить потребление натрия — главного драйвера повышения давления — и компенсировать дефицит калия, который характерен для большинства современных диет. Крупные клинические испытания показывают: такая соль снижает давление, сокращает число сердечно-сосудистых событий и уменьшает смертность.

Эксперты подчеркивают, что десятилетия рекомендаций по снижению потребления соли не привели к значимому изменениям — потребление натрия остается почти вдвое выше нормы. Поэтому переход на калий-содержащую соль рассматривается как наиболее реалистичная мера, которая может принести эффект на уровне всей популяции.

Ученые призывают учитывать противопоказания (в частности, заболевания почек и некоторые виды терапии), но подчеркивают: для подавляющего большинства людей такое решение безопасно и может стать важной частью стратегии борьбы с гипертонией.

Ранее стало известно, что хроническая боль значительно повышает риск гипертонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    В Кремле оценили готовность России к переговорам

    Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

    Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости