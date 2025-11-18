Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

JH: Замена соли на калий-содержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта

Национальная рабочая группа по гипертонии Австралии рекомендовала заменить обычную соль на калий-содержащую — это один из самых простых и доказанных способов снизить давление и уменьшить риск инфарктов и инсультов. Об этом сообщается в Journal of Hypertension (JH).

Калий-содержащая соль частично заменяет хлорид натрия на хлорид калия (обычно 75:25), что позволяет одновременно уменьшить потребление натрия — главного драйвера повышения давления — и компенсировать дефицит калия, который характерен для большинства современных диет. Крупные клинические испытания показывают: такая соль снижает давление, сокращает число сердечно-сосудистых событий и уменьшает смертность.

Эксперты подчеркивают, что десятилетия рекомендаций по снижению потребления соли не привели к значимому изменениям — потребление натрия остается почти вдвое выше нормы. Поэтому переход на калий-содержащую соль рассматривается как наиболее реалистичная мера, которая может принести эффект на уровне всей популяции.

Ученые призывают учитывать противопоказания (в частности, заболевания почек и некоторые виды терапии), но подчеркивают: для подавляющего большинства людей такое решение безопасно и может стать важной частью стратегии борьбы с гипертонией.

Ранее стало известно, что хроническая боль значительно повышает риск гипертонии.