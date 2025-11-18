В МИД Польши вызвали временного поверенного в делах России Ордаша

Дипломат сообщил агентству РИА Новости, что Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России в Польше, приглашен в Министерство иностранных дел этой страны.

«Завтра в 10:00 (12:00 мск) меня пригласили в МИД Польши», — завил Ордаш, не уточнив, с чем связан его вызов в польское внешнеполитическое ведомство.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве железнодорожного полотна на линии Варшава — Люблин. При этом министр не привел никаких доказательств. Он отметил, что абсолютная уверенность в том, кто является виновником, будет только тогда, когда исполнителей поймают.