Военкор Сладков призвал бить по Европе ядерным оружием, чтобы защитить Россию

Нужно нанести ядерный удар по Европе, чтобы предотвратить нападение на Россию. Об этом написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков.

Он сообщил, что в странах Европы говорят о скорой войне с Россией. По его словам, президент США поставил эти государства в условия, когда они не могут развиваться далее самостоятельно. Военкор рассудил, что Европе нужны ресурсы, которые она захочет отнять у РФ. Поэтому, заключил Сладков, нельзя допустить второй специальной военной операции (СВО-2).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО, но страна должна обеспечивать свою безопасность. Он также прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что война НАТО и России может начаться в течение ближайших четырех лет. По словам пресс-секретаря, подобная «милитаристская и провоенная риторика» все чаще наблюдается в странах Европы.