Военнослужащим Британии запретили делать одно действие в служебных авто

DM: Военнослужащим Британии запретили обсуждать служебные вопросы в авто

Министерство обороны Великобритании запретило военнослужащим обсуждать внутри служебных автомобилей профессиональные вопросы. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Такую меру решили принять из-за опасений, что Китай может получить секретную информацию при помощи прослушивающих устройств.

В материале сообщается, что на приборных панелях авто, которые используются для передвижения военных и военной техники, появились наклейки с предупреждениями о возможной просушке.

«Избегайте разговоров об информации ОФИЦИАЛЬНОГО (характера) в машине», — говорится на наклейках.

Ранее же американская разведка заявила, что подозревает владельца AliExpress в содействии Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в операциях против США.