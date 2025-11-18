Бывший СССР
ВС России начали штурм Северска

ВС России начали штурм жилой застройки Северска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали штурм жилой застройки Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что российские войска зашли в южную часть города между Новоселовкой и Звановкой.

«Восточнее Северска армия России также взяла штурмом ряд опорников ВСУ вдоль лесополос», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР. Боевые действия ведутся в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны.

