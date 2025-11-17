Появились подробности о боях в одном из городов ДНР

Минобороны: Российские войска продолжают уничтожение ВСУ в Красноармейске

Российские войска продолжают уничтожение окруженных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действие ведутся в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны.

Помимо того, добавили в оборонном ведомстве, продолжается зачистка населенного пункта Ровное в ДНР.

«В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города», — говорится в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Красноармейске почти не осталось солдат украинских войск, российские бойцы почти полностью зачистили город.