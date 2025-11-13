Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:29, 12 ноября 2025Россия

Российские войска почти полностью зачистили Красноармейск от ВСУ

Кимаковский: Красноармейск зачистили от ВСУ на 90 процентов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Красноармейске (украинское название — Покровск) почти не осталось солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские бойцы почти полностью зачистили город. Об этом в беседе с ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Да, действительно, Красноармейск на 90 процентов зачистили от вооруженных формирований Украины», — сказал чиновник, подчеркнув, что оставшиеся силы ВСУ сейчас прячутся в подвалах зданий на небольшом участке.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в дальнейшем российские военные могут перейти к наступлению на Северск в ДНР, что затем откроет возможность продвижения на Славянск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

    На Западе заявили о восприятии конфликта на Украине «фоновым шумом безумия»

    Банки начнут проверять на мошенничество переводы от 200 тысяч рублей через СБП

    Песков высказался о гражданах ЮАР в зоне СВО

    Жильцов многоквартирных домов обяжут создать соседские чаты в мессенджере Max

    В Британии предрекли Зеленскому крах политической карьеры

    Министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны

    Область Украины оказалась полностью отключенной от энергосистемы страны

    Мадонна задрала платье и показала в зеркале полуобнаженные ягодицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости