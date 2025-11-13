Кимаковский: Красноармейск зачистили от ВСУ на 90 процентов

В Красноармейске (украинское название — Покровск) почти не осталось солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские бойцы почти полностью зачистили город. Об этом в беседе с ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Да, действительно, Красноармейск на 90 процентов зачистили от вооруженных формирований Украины», — сказал чиновник, подчеркнув, что оставшиеся силы ВСУ сейчас прячутся в подвалах зданий на небольшом участке.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в дальнейшем российские военные могут перейти к наступлению на Северск в ДНР, что затем откроет возможность продвижения на Славянск.