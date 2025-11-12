Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 12 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

Военный эксперт Дандыкин: Бои за Северск будут тяжелыми
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные скоро могут перейти к наступлению на Северск в Донецкой народной республике (ДНР), что затем откроет возможность продвижения на Славянск, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Северск — это северо-запад ДНР. Там еще Красный Лиман, где идут активные бои. Все это важнейшие населенные пункты, контроль над которыми даст возможность продвигаться дальше на Славянск. А это Славянско-Краматорская агломерация, которая останется последней. Так что бои идут активные, в том числе, и на подходе к Северску», — сказал Дандыкин.

Он отметил, что взять населенный пункт будет не так просто — Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели большую работу над его укреплением.

«Бои будут тяжелые, это очень укрепленный пункт. Думаю, сейчас многое будет зависеть от успехов на красноармейском направлении, в Димитрове. Пока все складывается неплохо», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли лесополосу у Северска. Предполагается, что это поможет при наступлении на город.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    «Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом

    Российский чиновник попал на СВО. Он 50 дней выживал в бетонной трубе, потерял ногу и спас товарища

    В европейской стране опровергли дефицит бензина

    Разбившим голову депутату Госдумы мигрантам запросили срок

    Боярский назвал себя мерзким и злобным стариком

    Москвичам пообещали неуверенный снежный покров

    Названы сроки перехода Купянска под контроль России

    Названа новая задача роботов «Курьер» в зоне СВО

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости