Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

Военный эксперт Дандыкин: Бои за Северск будут тяжелыми

Российские военные скоро могут перейти к наступлению на Северск в Донецкой народной республике (ДНР), что затем откроет возможность продвижения на Славянск, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Северск — это северо-запад ДНР. Там еще Красный Лиман, где идут активные бои. Все это важнейшие населенные пункты, контроль над которыми даст возможность продвигаться дальше на Славянск. А это Славянско-Краматорская агломерация, которая останется последней. Так что бои идут активные, в том числе, и на подходе к Северску», — сказал Дандыкин.

Он отметил, что взять населенный пункт будет не так просто — Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели большую работу над его укреплением.

«Бои будут тяжелые, это очень укрепленный пункт. Думаю, сейчас многое будет зависеть от успехов на красноармейском направлении, в Димитрове. Пока все складывается неплохо», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли лесополосу у Северска. Предполагается, что это поможет при наступлении на город.