В России рассказали о наступлении еще на один город в Донбассе

Марочко: Российские войска заняли лесополосу у Северска в ДНР

Российские войска заняли лесополосу у Северска Донецкой народной республики (ДНР), что поможет при наступлении на город. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что речь идет о лесополосе в районе села Федоровка. Кроме того, бывший военнослужащий сообщил, что Вооруженные силы России заняли две позиции вблизи Переездного.

«За истекшие сутки нашим военнослужащим удалось занять две позиции украинских боевиков в районе населенного пункта Переездное в ДНР. Также занята часть лесополосы в районе Федоровки. Таким образом, ВС РФ расширили зону контроля и улучшили тактическое положение южнее населенного пункта Северск, а также создали предпосылки для дальнейшего продвижения на данном участке», — написал он.

Ранее успешным продвижение российских войск в направлении Северска назвал глава ДНР Денис Пушилин. Он также сообщил, что военнослужащие армии России наступают у села Звановка.