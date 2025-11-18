Редакция украинского СМИ загорелась после атаки ВС России на Днепропетровск

Здание «Суспільне Дніпро» и «Украинского радио Днепра» загорелось после атаки РФ

Массированная атака на Днепропетровск (украинское название — Днепр) 17 ноября привела к тому, что здание редакции «Суспільне Дніпро» и «Украинского радио Днепра» получило повреждения и загорелось. По данным Telegram-канала «Суспільне Дніпро», пожар начался якобы после российских обстрелов.

«Произошел пожар, повылетали окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша. В момент атаки сотрудников в редакции не было», — говорится в сообщении.

Ранее было опубликовано видео масштабных пожаров после прилета по Днепропетровску. Огонь охватил не одно строение.

Осенью военно-космические силы России впервые ударили по Днепропетровску при помощи гибрида ракеты и планирующей авиабомбы.