Появилось видео масштабных пожаров после прилета по Днепропетровску

Видео масштабных пожаров после прилета по Днепропетровску (украинское название — Днепр) опубликовал Telegram-канал «Дніпро Оперативний 🇺🇦| Війна».

На кадрах видно, как пламя распространилось над жилыми домами — предположительно, огонь охватил не одно строение. Уточняется, что здания повреждены.

До этого в сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань» по Днепропетровску.

В октябре военно-космические силы России впервые нанесли удар по Днепропетровску при помощи гибрида ракеты и планирующей авиабомбы.