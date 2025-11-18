Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:00, 18 ноября 2025Бывший СССР

Появилось видео масштабных пожаров после прилета по Днепропетровску

Опубликовано видео масштабных пожаров после прилета по Днепропетровску
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Видео масштабных пожаров после прилета по Днепропетровску (украинское название — Днепр) опубликовал Telegram-канал «Дніпро Оперативний 🇺🇦| Війна».

На кадрах видно, как пламя распространилось над жилыми домами — предположительно, огонь охватил не одно строение. Уточняется, что здания повреждены.

До этого в сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань» по Днепропетровску.

В октябре военно-космические силы России впервые нанесли удар по Днепропетровску при помощи гибрида ракеты и планирующей авиабомбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Журналист высмеял планы Зеленского использовать истребители Rafale

    Российский блогер описал девушек в стране Европы фразой «не стесняются — сами лезут»

    В Госдуме рассказали о выходном 31 декабря

    Здание двух украинских СМИ загорелось после атаки ВС России на Днепропетровск

    В США раскрыли личный вклад Зеленского в коррупцию на Украине

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    Миру предсказали новую пандемию и масштабную войну к концу 2025 года

    Раскрыт самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

    Военкоры рассказали о продолжающем пылать в порту Измаила танкере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости