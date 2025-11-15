Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

Удар «Гераней» по Днепропетровску попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань» по Днепропетровску. Запись публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что дроны поражают объекты ВСУ в украинском городе и области. Прогремело уже более десяти взрывов.

Ранее в одном из дворов Киева нашли машину с привязанным к крыше российским беспилотником «Герань». Владелец автомобиля заявил сотрудникам МВД, что собирался передать дрон в музей.

До этого появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.