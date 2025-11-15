Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:03, 15 ноября 2025Бывший СССР

Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

Удар «Гераней» по Днепропетровску попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань» по Днепропетровску. Запись публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что дроны поражают объекты ВСУ в украинском городе и области. Прогремело уже более десяти взрывов.

Ранее в одном из дворов Киева нашли машину с привязанным к крыше российским беспилотником «Герань». Владелец автомобиля заявил сотрудникам МВД, что собирался передать дрон в музей.

До этого появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Трампа конфисковать половину замороженных активов России

    Мощный взрыв в полицейском участке в Индии сняли на видео

    Итальянская газета перехватила интервью Лаврова у отказавшегося от публикации конкурента

    Мощный взрыв прогремел в полицейском участке в Индии

    Россиян предупредили о временных ограничениях в еще четырех аэропортах страны

    Первый снег сняли на видео жители Москвы и Санкт-Петербурга

    Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном

    Опубликованы кадры работы дроноводов в зоне проведения СВО

    Трамп подтвердил планы США провести ядерные испытания

    Стало известно о ссоре между Мерцем и Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости