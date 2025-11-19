Данные о контроле властями скорости интернета через «Госуслуги» оказались недостоверными

Данные о контроле властями скорости интернета у россиян через «Госуслуги» — фейк

Во вторник, 18 ноября, в социальных сетях и некоторых СМИ появилась недостоверная информация о том, что власти будут контролировать скорость интернета у россиян через портал «Госуслуги». В тот же день на сайте «Известий» вышел эксклюзивный материал, который лег в основу фейковой новости.

Некорректные данные появились, например, в Telegram-канале новостного агрегатора ЧТД, а также в интернет-издании «Русская служба The Moscow Times» (входит в реестр СМИ-иноагентов и нежелательных на территории РФ), которое ссылается на материал «Известий» и неправильно его интерпретирует.

В действительности же в эксклюзивном материале написано, что в декабре на «Госуслугах» появится сервис по замеру скорости интернета. По словам источников, близких к Минцифры, он будет работать на базе отечественного программного обеспечения «Мегабитус». Данные измерений будут доступны конечным пользователям и передаваться властям. Гендиректор компании-разработчика Денис Кусков объяснил, что замеры необходимы для мониторинга качества мобильного и проводного интернета, а также сбора данных о локациях с недостаточным уровнем связи, требующих улучшения. Таким образом, власти смогут в режиме реального времени и в динамике отслеживать изменения скорости интернета и вместе с операторами проводить мероприятия по ее повышению.

Ранее подавляющее большинство россиян, желающих измерить скорость интернета, пользовалось сервисом SpeedTest, разработанным американской компанией Ookla. 30 июня Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к нему в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети интернет. Президент Международной академии связи (МАС) Анастасия Оситис поясняла, что Ookla тесно сотрудничает со спецслужбами США, а SpeedTest позволяет собирать информацию, которая может быть использована для организации кибератак.

Megabitus — сервис оценки качества интернета. На его сайте можно ознакомиться с последними данными производительности мобильных и фиксированных сетей на карте, оценить скорость интернет-подключения в онлайн-режиме, измерить пинг, задержки и потери пакетов, посмотреть статистику предыдущих тестов, сравнить полученные результаты с результатами по другим операторам в том же месте.

В России действительно с мая 2025 года стали отключать мобильный интернет и значительно замедлять скорость соединения из-за необходимости обеспечения безопасности и защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. Однако информации о том, что это делают власти через «Госуслуги», нет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютно оправданными и необходимыми отключения мобильного интернета в регионах для борьбы с атаками беспилотников. «Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — говорил он.

Разработчик БПЛА Сергей Товкач в интервью «Царьграду» объяснял, зачем в России замедляют интернет. По его словам, речь идет не о борьбе с гражданским интернетом, а об ответе на конкретную угрозу — дистанционное управление вражескими дронами. Он назвал неправильным утверждение о том, что дроны якобы ориентируются по сотовым вышкам и именно поэтому отключают мобильный интернет. На самом деле отключение мобильного интернета, подчеркнул эксперт, связано с другим фактором — развитием российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти технологии эффективно подавляют спутниковую навигацию. «Украинские дроны по спутникам уже не могут точно прицелиться и точно попасть в цель», — указывал он.

Информация о том, что власти намерены контролировать скорость интернета у россиян через «Госуслуги», не получила распространения в российских СМИ, однако про появление отечественного сервиса по замеру скорости интернета написали многие ведущие издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».