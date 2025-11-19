Россия
00:53, 19 ноября 2025Россия

Медведев провел встречу с Хинштейном

Медведев провел встречу с губернатором Курской области Хинштейном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере Max сообщил, что провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

«В ходе встречи (...) обсудили темы, связанные с обеспечением региональной безопасности, которые поднимались во время рабочей поездки в Курскую область», — написал Медведев.

Также Медведев и Хинштейн обсудили создание историко-культурного кластера на территории Курской крепости.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» внесла ко второму чтению федерального бюджета поправки на общую сумму почти 174 миллиарда рублей. Средства предложено направить на социальные мероприятия и реализацию народной программы

