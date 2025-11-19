Медведев провел встречу с Хинштейном

Медведев провел встречу с губернатором Курской области Хинштейном

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере Max сообщил, что провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

«В ходе встречи (...) обсудили темы, связанные с обеспечением региональной безопасности, которые поднимались во время рабочей поездки в Курскую область», — написал Медведев.

Также Медведев и Хинштейн обсудили создание историко-культурного кластера на территории Курской крепости.

