«Отвоевал два контракта». Военкор сообщил о смерти ветерана СВО и участника совместной операции России и США в Афганистане

Сладков сообщил о смерти ветерана СВО Алексея Милованова

Не стало участника специальной военной операции (СВО) на Украине и бывшего представителя Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Алексея Милованова. О его уходе из жизни в среду, 19 ноября, сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков.

«Леша Милованов от нас ушел… Жалко как…» — написал военкор.

По словам Сладкова, причиной ухода из жизни Милованова стали проблемы с сердцем.

Милованов участвовал в совместной операции России и США в Афганистане

В 2010 году Милованов был представителем ФСКН в Афганистане. Он участвовал в первой совместной антинаркотической операции России и США в стране и докладывал журналистам о ее ходе.

В то время 90 процентов всех наркозависимых и наркобольных в России, по словам главы ФСКН Виктора Иванова, являлись потребителями афганских опиатов, прежде всего, героина. По его данным, в обороте находилось до семи миллиардов доз в год, причем изымалось только около одного миллиарда доз. Из почти 100 тысяч умерших в мире в 2009 году от афганского героина 30 тысяч пришлось на Россию. Также отмечалось, что в 2009 году в Афганистане было произведено около 750 тонн героина — это больше, чем нужно, если бы героин употребляло все население Земли.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для борьбы с наркоторговлей в Афганистан направили группу специалистов из России и США. Среди них были офицеры ФСКН, в том числе Алексей Милованов.

Первая в истории совместная операция Москвы и Вашингтона по борьбе с наркотиками в Афганистане прошла в нескольких километрах от границы страны с Пакистаном. В ходе нее были задействованы девять вертолетов коалиционных сил. Участниками операции стали ФСКН, Министерство внутренних дел Афганистана и американский спецназ. Тогда совместными усилиями американцев, россиян и афганских полицейских были уничтожены три лаборатории по производству героина и одна — по производству морфина. Наркоторговцам был нанесен ущерб на сумму примерно один миллиард долларов. Уничтоженного героина хватило бы на 200 миллионов доз.

Милованов собирался подписать третий контракт для участия в СВО

После выхода на пенсию Алексей Милованов воевал в зоне спецоперации добровольцем, рассказал Сладков. По словам военкора, ветеран Афганистана отработал два контракта во Втором добровольческом корпусе и хотел подписать третий. Однако сердце мужчины не выдержало.

Ушел на пенсию, отвоевал в СВО два контракта в Добровольческом корпусе. (...) Собирался подписать очередной контракт, сердце… Александр Сладков военкор

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сладков назвал Милованова по-детски честным человеком

Военкор выразил сожаления из-за ухода из жизни Алексея Милованова. По словам Сладкова, он был честным и очень порядочным человеком.

Хороший был человек, как-то даже по-детски честный. Шебутной. Но правильный, абсолютно правильный Александр Сладков военкор

Военкор добавил, что Милованов «не говорил, как надо делать, он сам так и делал».