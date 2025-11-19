Премьер Украины не стала отчитываться перед Радой из-за коррупционного скандала

Гончаренко: Премьер Свириденко отправила в Раду своего заместителя Качку

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко не явилась в Верховную Раду по вызову из-за коррупционного скандала в правительстве страны, а отправила отчитываться перед парламентом своего заместителя Тараса Качку. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Свириденко не смогла прийти в парламент из-за переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщил Гончаренко, в своем докладе вице-премьер Качка поддержал отставку министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника, впоследствии занявшего пост министра юстиции, Германа Галущенко. По его словам, правительство считает проведенное расследование достаточной причиной для освобождения министров от должности.

Ранее депутаты от партии Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность» сорвали голосование за отставку замешанных в коррупционном скандале министров. В частности, они требовали от премьер-министра Свириденко выступить с докладом перед парламентом.