Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 19 ноября 2025Бывший СССР

Премьер Украины не стала отчитываться перед Радой из-за коррупционного скандала

Гончаренко: Премьер Свириденко отправила в Раду своего заместителя Качку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко не явилась в Верховную Раду по вызову из-за коррупционного скандала в правительстве страны, а отправила отчитываться перед парламентом своего заместителя Тараса Качку. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Свириденко не смогла прийти в парламент из-за переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщил Гончаренко, в своем докладе вице-премьер Качка поддержал отставку министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника, впоследствии занявшего пост министра юстиции, Германа Галущенко. По его словам, правительство считает проведенное расследование достаточной причиной для освобождения министров от должности.

Ранее депутаты от партии Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность» сорвали голосование за отставку замешанных в коррупционном скандале министров. В частности, они требовали от премьер-министра Свириденко выступить с докладом перед парламентом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»

    В Кремле заявили о возможности визита Уиткоффа в Россию в любой момент

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости