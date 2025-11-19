Бывший СССР
В Верховной Раде снова сорвали голосование по отставке попавших в скандал министров

Депутаты Рады заблокировали трибуну перед голосованием по отставке министров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутаты Верховной Рады снова заблокировали трибуну парламента перед голосованием по вопросу отставки министров, замешанных в коррупционном скандале. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

В ходе заседания Рада должна была рассмотреть вопрос об отставке экс-министра энергетики, министра юстиции Германа Галущенко, а также действующего министра энергетики Светланы Гринчук. Отмечается, что голосование сорвали депутаты от партии бывшего президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) «Европейская солидарность».

«Нардепы от "Европейской солидарности" вышли на трибуну с требованиями. Они настаивают на отчете премьера Юлии Свириденко, а также отстраненного главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук перед рассмотрением их отставок», — говорится в сообщении.

Издание сообщило, что впоследствии заседание приостановили из-за воздушной тревоги. Ожидается, что после отбоя тревоги депутаты продолжат заседание.

Днем ранее, 18 ноября, партия Порошенко также заблокировала трибуну Верховной Рады. Они призывали к отставке всего правительства республики.

