Экономика
19:01, 19 ноября 2025Экономика

Россияне вновь заинтересовались ипотекой

VSN Group: Доля ипотечных сделок в Москве выросла на 4 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам октября 2025 года доля ипотечных сделок на первичном рынке старой Москвы выросла на четыре процента в месячном выражении. О том, что россияне вновь заинтересовались кредитами на жилье, «Ленте.ру» сообщили эксперты VSN Group.

В общем за месяц было продано 253,7 тысячи квадратов жилья в новостройках. Выручка застройщиков составила около 115,4 миллиарда против 114 миллиардов рублей в сентябре. При этом на ипотечные сделки пришлось 64 процента всех сделок.

«В октябре на рынке старой Москвы продолжала сохраняться достаточно высокая сезонная активность, а суммарная выручка девелоперов стала больше за счет увеличения числа сделок и сохраняющегося роста стоимости жилья», — отметила генеральный директор VSN Group Глазунова. Она добавила, что на рост популярности ипотеки повлияло в том числе снижение ключевой ставки ЦБ.

Ранее аналитики Frank RG спрогнозировали, что в 2026 году объем выдачи ипотеки вернется к значениям 2024 года.

