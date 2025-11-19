Силовые структуры
Россиянин поплатился за опубликованные 10 лет назад в интернете картинки с сатаной

В Краснодарском крае суд оштрафовал мужчину на 2 тысячи за картинки с сатаной
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Краснодарском крае местный житель поплатился за опубликованные 10 лет назад в интернете картинки с сатаной и пентаграммами (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.

По данным агентства, в отношении мужчины составлен протокол о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации — по статье КоАП РФ.

На заседании свою вину фигурант признал. Он рассказал, что опубликовал эти картинки восемь-десять лет назад, потому что тогда они показались ему забавными. Отмечается, что картинки он удалил. Суд оштрафовал его на две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал экстремистской символикой фотографию автомобиля Mercedes-Benz G-класса с номерами А777УЕ.

