Россиянин поплатился за опубликованные 10 лет назад в интернете картинки с сатаной

В Краснодарском крае местный житель поплатился за опубликованные 10 лет назад в интернете картинки с сатаной и пентаграммами (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.
По данным агентства, в отношении мужчины составлен протокол о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации — по статье КоАП РФ.
На заседании свою вину фигурант признал. Он рассказал, что опубликовал эти картинки восемь-десять лет назад, потому что тогда они показались ему забавными. Отмечается, что картинки он удалил. Суд оштрафовал его на две тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что суд в Москве признал экстремистской символикой фотографию автомобиля Mercedes-Benz G-класса с номерами А777УЕ.