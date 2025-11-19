Россия
08:45, 19 ноября 2025Россия

Российский генерал назвал цель СВО

Алаудинов: Россия ведет войну за свой суверенитет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия ведет войну за свой суверенитет. Об этом заявил генерал-лейтенант, командир спецаза «Ахмат» Апти Алаудинов, которого цитирует Telegram-канал «Россия — страна героев».

По мнению Алаудинова, России противостоят «люди, которые были насаждены ельцинской командой», а также продвигаемой ими некогда идеологией.

Враги России не успокоятся до тех пор, пока страна не прекратит свое существование, заявил командир «Ахмата». Дробление России и ее политическое разобщение — их основная цель, подчеркнул он.

Ранее Алаудинов ответил на обвинения в адрес «Ахмата». Генерал заявил, что его подчиненные всегда находятся на передней линии в встречают противника лицом к лицу. «Если мы тиктокеры, непонятно, почему он [противник] столько ресурсов на нас тратит», — задался в этой связи вопросом командир «Ахмата».

