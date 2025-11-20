Борцы с расизмом в знак протеста покинули выступление Мерца

DPA: Выступление Мерца демонстративно покинули 30 человек

Люди в знак протеста против миграционной политики нынешнего правительства Германии покинули выступление бундесканцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает немецкое новостное агентство DPA, передает РИА Новости.

«Когда Мерц вышел на сцену в Берлине на церемонии вручения премии "Талисман" за социальную сплоченность Германским фондом интеграции, около 30 стипендиатов покинули зал», — говорится в публикации.

Борцы с расизмом и дискриминацией приклеили к одежде наклейки с лозунгом «Мы — облик городов», пришли на церемонию, а затем демонстративно покинули мероприятие. Так они выразили возмущение заявлению Мерца о нелегальных мигрантах, что они «портят облик» городов Германии, уточняет DPA.

Ранее агентство Bloomberg назвало Мерца «спотыкающимся» канцлером. Издание написало, что канцлер и его министры оказались неспособны решить ключевые вопросы, стоящие перед руководством страны, в результате чего у немцев заканчивается терпение.