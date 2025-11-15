Мир
Мерца назвали «спотыкающимся» канцлером и сочли предстоящий год решающим для его кабинета

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его министры оказались неспособны решить ключевые вопросы, стоящие перед страной, в результате чего у немцев заканчивается терпение, и его правительство может постичь та же участь, что и кабинет предшественника Олафа Шольца, который не доработал до конца срока. Об этом пишет Bloomberg, называя Мерца «спотыкающимся» канцлером.

«Следующий год будет решающим. В январе вступит в силу новая экономическая политика его правительства, и чиновники надеются, что компании и потребители начнут ощущать ее влияние. Также пройдут выборы в пяти землях, которые позволят оценить успехи правительства в глазах избирателей», — пишет агентство.

Мерц занял пост главы федерального правительства весной текущего года. Он обещал остановить наплыв мигрантов, сделать бундесвер мощнейшей армией континента и остановить один из наиболее продолжительных экономических спадов в послевоенной истории Германии. По его словам, первые результаты должны были стать видны уже к лету. Однако ничего из этого до сих пор не произошло, и неспособность канцлера решить многие из ключевых вопросов вызвала предположения о том, что его кабинет может уйти в отставку до конца срока, отмечает Bloomberg.

Ранее Мерц пожаловался, что немецкий бизнес страдает из-за взлетевших цен на энергоносители. Он признал, что экономика ФРГ не показывала высоких темпов роста уже много лет, а ее производительность не такая высокая, какой ей следует быть. Канцлер констатировал, что в последние годы Германия жила за счет капитала, резервы экономики истощились.

