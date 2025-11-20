Бывший СССР
Депутат Рады выдал местоположение завода по производству РЭБ

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Вадим Сарахан / Wikimedia

Депутат Верховной Рады и член комитета по Национальной безопасности Александр Федиенко выдал местоположение украинского завода по производству средств радиоэлектронной борьбы «Орион» в Тернополе. Об этом заявила украинская журналистка Юлия Кириенко.

«Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко (...) публикует в Youtube видео, на котором обнародует информацию относительно места изготовления наших средств РЭБ. Называет город. Называет завод», — написала журналистка.

В самом видео, которое, по словам журналистки, было удалено спустя месяц после публикации, Федиенко рассказывает о прошедшей выставке производителей РЭБ, где были представлены технические характеристики изделий.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал, что в 2025 году российские войска завоевали преимущество в численности и эффективности применения тактических БПЛА.

