Информацию о сроке до пяти лет за подглядывание в окна к соседям опровергли

Сообщения о наказании за выглядывание в окно оказались недостоверными
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В комментарии юриста Екатерины Нечаевой для «Абзаца» говорилось, что регулярное подглядывание в окна может быть расценено соседями как вторжение в частную жизнь, то есть наступит ответственность за такие действия по статье 137 УК РФ. Если человек заметил, что соседи пристально изучают его действия, достаточно сфотографировать эту это или снять на видео. «Виновнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей. Слежка фиксируется на фото или видео, впоследствии данные прилагаются к заявлению в полицию и выступают доказательством. В этом случае неважно, применял человек для подглядывания бинокль или другие инструменты, — ответственность все равно будет», — пояснила Нечаева. При этом в социальных сетях и мессенджерах распространились посты с формулировкой, что наказание будет «даже если человек просто стоит у окна и смотрит». «А если такие "наблюдения" окажутся в сети, наказание будет еще строже», — также утверждалось в сообщениях.

Информация о том, что россиян накажут, если просто постоять у окна и посмотреть в него, появилась только в социальных сетях, в первоисточнике, то есть у «Абзаца», таких данных не было. К тому же закон не запрещает россиянам смотреть в окна.

В заметке со ссылкой на статью 137 УК России говорилось о наказании за собирание или разглашение сведений о частной жизни лица в виде срока до пяти лет, но в самой статье кодекса подчеркивается, что предусматривается лишь лишение свободы до двух лет. Лишить свободы на срок до пять лет могут только за незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, о чем «Абзац» не упомянул. К тому же в законе речь идет о периодическом целенаправленном подглядывании, которое нужно доказать с помощью видео или фото.

Информация о том, что россиян будут сажать в тюрьму на пять лет за подглядывание в окна к соседям, получила широкое распространение в российских СМИ. Например, об этом написали: «Москва 24», «Царьград», «Комсомольская правда». При этом данных о том, что наказание будет «даже если человек просто стоит у окна и смотрит» нигде, кроме социальных сетей, больше нигде не было.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

