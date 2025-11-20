Из жизни
06:01, 20 ноября 2025Из жизни

Охранник встретил предвещающего смерть призрака, попытался угнать автомобиль и захлебнулся

В Таиланде мужчина угнал автомобиль и утонул в канале, пытаясь уйти от погони
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В Таиланде 50-летний мужчина попытался угнать автомобиль, попался и захлебнулся в канале, пытаясь уйти от погони. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел около часа ночи. Когда мужчина вскрывал припаркованный автомобиль, его заметили и бросились за ним. Он прыгнул в воду, пытался доплыть до противоположного берега, но выдохся и пошел ко дну. Спасатели нашли его на глубине около метра с палкой в руке и ценным амулетом на шее.

Подруга погибшего заявила, что он работал охранником в компании поблизости и никогда не воровал. По ее словам, мужчину звали Прасерт, и не так давно он рассказывал ей, что встретил призрака, предвещающего смерть, и тот скоро до него доберется.

Ранее сообщалось о смерти нигерийского колдуна, демонстрировавшего действенность амулета, который отводит пули. Пуля оказалась сильнее магии.

