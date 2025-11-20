Путешествия
16:23, 20 ноября 2025Путешествия

Раскрыта судьба застрявших на мосту во Вьетнаме россиян

Застрявших на мосту во Вьетнаме россиян эвакуировали спустя почти двое суток
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Раскрыта судьба застрявших на мосту из-за наводнения во Вьетнаме россиян — их эвакуировали в безопасное место спустя почти двое суток. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Соотечественников отвезли к ближайшей заправочной станции. По имеющейся информации, двинуться дальше они не могут — ситуация на дороге может ухудшиться в любой момент. Сообщается, что в опасности находятся около 70 россиян, оказавшихся в районе наводнения.

Пострадавшие туристы из России рассказали, что пытаться вызволить их с моста начали после освещения ситуации в СМИ и социальных сетях. Они также сообщили, что организаторы экскурсии обманывают туристические агентства, говоря, что людей привезли в отель. Одна из пассажирок поделилась, что многим россиянам, попавшим в эпицентр стихии, пришлось гораздо хуже — некоторые из них провели около восьми часов в воде.

В настоящее время во Вьетнаме затоплено более 43 тысяч домов из-за проливных дождей и наводнений, передает Reuters. Также пострадали более 10 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

Автобус с туристами из России застрял на мосту во Вьетнаме ночью 19 ноября. Тогда движение пришлось остановить из-за размытых дорог. Россияне направлялись в Нячанг после экскурсии в Дананге.

